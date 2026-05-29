Судебные приставы закрыли сеть отелей в Волгограде

Волгоградские отели сети "Мартон" закрылись после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба областного Управления ФССП России.

© Российская Газета

Решением Останкинского районного суда города Москвы от 14 октября 2025 года имущество гостиничной сети было обращено в доход государства. Однако в мае, несмотря на это решение, отели в Волгограде возобновили прием постояльцев.

Росимущество потребовало от компании "Территориальное отельное управление" освободить незаконно занимаемые объекты. Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил этот иск.

Речь идет о гостиницах "Мартон Победа", "Мартон Родина", "Мартон Царицын", "Вилла Санчо", а также о земельном участке на улице Царицынской Обороны.

Судебные приставы предупредили менеджеров об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.