В Сочи появятся перехватывающие парковки для туристов

Сеть перехватывающих парковок для автотуристов планируют создать в Сочи. Новые площадки должны помочь снизить транспортную нагрузку в период высокого сезона, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.

Дополнительные объекты собираются разместить во все районах, начиная от поселка Магри – основного въезда в город. Кроме того, власти намерены разгрузить центральную часть мегаполиса. Для этого на месте бывшего кинотеатра «Спутник» с 7 июня откроется крупная парковочная зона. Для территории уже изменили вид разрешенного использования, отметил Прошунин, которого цитирует «Интерфакс».

Глава администрации также подчеркнул, что реализация подобных проектов осложняется ограничениями, связанными с подбором подходящих земельных участков и их назначением.

По его словам, в пиковые месяцы поток машин через Магри достигает примерно 24 тыс. автомобилей в сутки. Контроль за дорожной ситуацией круглосуточно ведут сотрудники Госавтоинспекции и муниципальные службы,