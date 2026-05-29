Туристка отсудила у санатория 400 тысяч рублей за конную прогулку

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал санаторий «Обуховский» выплатить компенсацию жительнице региона, пострадавшей во время конной прогулки. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Как следует из материалов дела, женщина, имеющая инвалидность III группы, проходила лечение и отдыхала в санатории в апреле прошлого года. На территории учреждения действует конноспортивный комплекс, предлагающий платные прогулки верхом.

Пострадавшая приобрела соответствующую услугу, однако поездка завершилась травмой. Суд установил, что сотрудники комплекса не обеспечили надлежащий уровень безопасности, в том числе не провели обязательный инструктаж перед началом прогулки. В результате женщина упала с лошади.

С 30 апреля по 12 мая 2025 года она проходила лечение в травматологическом отделении Центральной городской клинической больницы № 23. Медики диагностировали у нее закрытый оскольчатый перелом диафиза левой плечевой кости со смещением отломков.

По данным надзорного ведомства, состояние здоровья пострадавшей полностью не восстановилось: ей требуется продолжительная реабилитация и помощь специалистов. Кроме того, травма повлекла для нее значительные физические и моральные страдания.

Прокурор в ходе разбирательства поддержал исковые требования. Суд пришел к выводу о наличии оснований для их удовлетворения и постановил взыскать с санатория компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. руб.