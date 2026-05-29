Мошенники перед началом курортного сезона придумали новую схему обмана

Мошенники перед началом курортного сезона придумали новую схему мошенничества – они размещают фальшивые объявления об аренде жилья с низкими ценами и пытаются получить данные банковских карт, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Аферисты публикуют в социальных сетях объявления о сдаче квартир и апартаментов, сопровождая их привлекательными фотографиями, видеороликами и искусственной статистикой большого количества просмотров.

После отклика потенциальному клиенту предлагают «подтвердить» заказ символическим переводом в один рубль. Затем собеседника переводят в мессенджер и отправляют ссылку на поддельный сервис бронирования, где просят указать реквизиты банковской карты либо установить вредоносное приложение.

Еще один способ связан с публикацией снимков чужой недвижимости. В этом случае злоумышленники требуют внести предоплату или депозит за просмотр объекта, после чего прекращают отвечать на сообщения и звонки.

В надзорном ведомстве рекомендуют пользоваться только официальными сервисами для поиска жилья и внимательно проверять информацию о собственниках. Кроме того, граждан призвали не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить платежные данные на неизвестных интернет-ресурсах и не скачивать приложения из непроверенных источников.