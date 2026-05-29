Из Благовещенска во Владивосток предлагают запустить круизное парусное судно

Первый круиз в формате "река - море" между Благовещенском и Владивостоком предлагают запустить в ДФО - готовится согласование концепт-проекта нового парусного судна. Об этом на Морском конгрессе во Владивостоке рассказал генеральный директор компании "Тихоокеанские верфи" Сергей Волошенко.

"Проект "Адмирал Невельской 168" (в названии 168 означает длину судна в футах - прим. ТАСС) создает уникальную нишу, он предназначен для организации путешествий из города Благовещенска до города Владивостока. Это маршрут, обладающий исторической основой, отсылающей к событиям, которые легли в основу создания Приморского края и Владивостока", - сказал Волошенко.

В презентации проекта указано, что предполагаемый маршрут судна проходит через Благовещенск, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, порты Сахалина и Камчатки, Владивосток. Предназначенное для него судно оснащено парусом типа "джонка", так как простая конструкция не требует поддержки вантами и стоячим такелажем. Мачты являются складными - для прохода под мостами реки Амур. А для повышения остойчивости на морском участке пути предусмотрен подъемный киль. Судно будет вмещать до 48 пассажиров.

"Сейчас идет подготовка документации для передачи Российскому морскому регистру для согласования концепт-проекта. Это первая стадия. После согласования концепт-проекта будет сформирован комплект для передачи технического проекта. Ориентировочно на конец года мы планируем завершение всех этапов подготовки экономики и начала строительства. Надеемся, что все участники проекта обеспечат закладку киля в конце 2026 года с тем, чтобы на конец 2027-го выйти на ходовые испытания этого судна, а в 2028-м году начать первые эксплуатационные испытания", - пояснил Волошенко.

Он добавил, что в будущем планируется создание серии из четырех судов - их намерны назвать в честь городов, через которые пройдет круиз. В том числе спикер упомянул и город Хэйхэ.

