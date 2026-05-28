Пляжи близ Туапсе очищены от загрязнений нефтепродуктами

На туапсинском побережье продолжается подготовка пляжей к летнему сезону. Как сообщил глава округа Сергей Бойко, большинство прибрежных территорий, ранее загрязненных нефтепродуктами, уже полностью очищены. Работы продолжаются только на городских пляжах Туапсе.
По его словам, специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования морской воды и контролируют санитарное состояние береговой линии в рамках производственного мониторинга. Дополнительным подтверждением благополучной экологической обстановки стали отзывы дайверов, которые отмечают хорошее состояние морского дна и чистоту воды.
В нынешнем сезоне на территории округа планируется открыть 69 пляжей, из которых 11 – общего пользования. Все зоны отдыха будут оборудованы спасательными постами и медицинскими пунктами. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения.
Особое внимание уделяется благоустройству. Пляжные территории оформляют в едином архитектурном стиле, рекомендованном краевым министерством курортов, туризма и олимпийского наследия.
Контроль готовности пляжей к приему туристов ведут специалисты управления по развитию курортов, которые регулярно инспектируют побережье.