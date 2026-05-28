В Пулково установили терминалы для биометрии: запуск намечен на 1 июня

В аэропорту Пулково установили два специальных терминала, позволяющих проходить оформление на рейс с использованием биометрических данных. Для доступа к новой функции пассажирам необходимо заранее сдать биометрию – с 15 мая такая возможность появилась непосредственно в здании аэропорта.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», Пулково полностью подготовился к запуску системы. Новый сервис начнет действовать с 1 июня.

Как писал ранее «ТурДом», на первом этапе технология будет доступна на маршрутах между Санкт-Петербургом и Москвой. Пассажиры смогут использовать сервис «Миг», разработанный Центром биометрических технологий, для быстрого прохождения предполетных процедур. С его помощью можно пройти регистрацию, попасть в стерильную зону внутренних авиалиний и выполнить посадку без предъявления документов.

По прогнозам представителей аэропорта, к 2028 году биометрическими сервисами смогут пользоваться около 4 млн человек ежегодно.

Запуск регистрации по биометрии приурочили к началу Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Помимо внедрения новых цифровых решений в Пулково обновили перронную технику – парк пополнили 27 автобусов Yutong, рассчитанных максимум на 115 пассажиров. Также специалисты привели в порядок прилегающую территорию: возле терминала разместили 50 вазонов и 19 кашпо с живыми растениями, а кроме того, выполнили дополнительную очистку фасадов аэровокзального комплекса общей площадью 171 тыс. кв. м внутри и снаружи здания.

