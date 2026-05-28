Первые рейсы из Читы в Горный Алтай начнутся 6 июня

Авиакомпания IRAERO с 6 июня начнет работать на маршруте Чита – Горно-Алтайск. В течение летнего сезона на этом направлении будут летать самолеты Bombardier CRJ-200, говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта Республики Алтай.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Отправление из Читы запланировано на 13:35 по местному времени, а прибытие в точку назначения – в 14:50. В обратную сторону борт будет отправляться в 16:05 и приземляться в 21:05. Перелет займет примерно три часа.

По словам генерального директора аэропорта Горно-Алтайск Андрея Метцлера, расширение географии полетов и обновление инфраструктурных нужны для роста туристической привлекательности Республики Алтай.

Сейчас воздушная гавань обслуживает самолеты девяти авиакомпаний. Пассажирам доступны перелеты по 13 внутренним маршрутам, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфу, Красноярск, Омск, Сургут, Оренбург, Пермь и Иркутск.