Роспотребнадзор: вода и песок на пляжах Сочи соответствуют санитарным нормам

Эксперты Роспотребнадзора подтвердили, что морская вода и песок на побережье Сочи и федеральной территории Сириус соответствуют санитарным требованиям. Об этом представителям СМИ сообщила главный специалист территориального отдела ведомства по Краснодарскому краю Альфия Ахтямова.

По ее словам, с начала года более 1 тыс. образцов исследовали на микробиологические, санитарно-химические и вирусологические параметры, включая наличие следов нефтепродуктов. Все полученные данные укладываются в установленные гигиенические стандарты.

Помимо того, сотрудники лабораторий регулярно проверяют песчаное покрытие прибрежных зон на содержание загрязняющих веществ. Следов нефтепродуктов в исследованных материалах не обнаружено, отметила Ахтямова, чьи слова цитирует ТАСС.

Она также пояснила, что в летний период специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края проводят исследования каждые 10 дней в 44 контрольных точках.

В государственной инспекции по маломерным судам сообщили, что все сочинские пляжи полностью подготовлены к приему отдыхающих. Перед открытием сезона водолазы обследуют акваторию и очищают дно, а спасатели проходят необходимое обучение. Кроме того, сотрудники проверяют наличие оборудования для экстренных ситуаций и состояние всей береговой инфраструктуры.

Старший государственный инспектор ГИМС Дмитрий Сокур подчеркнул, что выполнение норм находится под строгим надзором ведомства. По его словам, на каждые 50 м береговой линии предусмотрен один спасатель.

Он также рассказал, что обследование морского дна проводится на глубине до 3 м. Ежегодно специалисты извлекают из воды металлические предметы, стекло, бутылки и другой мусор, который может представлять угрозу для туристов.