Спрос на отдых в Анапе заметно вырос

На фоне решения властей Анапы открыть купальный сезон с 1 июня спрос на отдых на черноморском курорте заметно вырос. Это подтверждают и данные сайта РЖД: удобные места в купе на скоростных поездах из Москвы практически на весь доступный период бронирования уже в дефиците.

Редакция TourDom.ru изучила, какие варианты доступны на июльских рейсах из Москвы. Так, в фирменном поезде 012М, который находится в пути 21 час, на 11 июля осталось всего два места в купе – оба верхние и рядом с туалетом. Свободных полок в плацкарте нет совсем.

В двухэтажном поезде № 152, идущем до Анапы 25 часов, ситуация немного лучше: доступны 16 мест в купе. Однако все они верхние, большинство – боковые, а разместиться рядом даже двум пассажирам уже не получится.

Поезд № 156 менее востребован, поскольку дорога из Москвы в Анапу занимает около 30 часов. Здесь пока доступны 42 купейных места. По состоянию на 11:20 в составе оставалось одно полностью свободное купе – вероятно, от брони отказался предыдущий покупатель. После его продажи комфортных нижних полок не останется: их практически полностью раскупили. Для семьи из трех человек других доступных купе нет, и даже для двух пассажиров выбор мест рядом весьма ограничен.

Еще один быстрый способ добраться до Анапы – воспользоваться скоростным поездом № 030 Москва – Тоннельная (он идет всего 21 час), а далее доехать до курорта на такси. Но на 11 июля в нем, по состоянию на 11:20, оставалось единственное верхнее место.

Сейчас продажа билетов открыта до 25 августа. Но даже на эту дату найти комфортные нижние полки в купе скоростных поездов непросто. Так, состав № 012М «премиум» предлагает 41 место в купе, однако почти все они верхние. Две нижние полки доступны только в одном купе. Для семьи с ребенком это фактически единственный вариант поездки вместе.

Для семейных пар выбор также ограничен: часть купе, судя по информации на сайте РЖД, предназначена исключительно для женщин.

Ранее «ТурДом» писал, что по мнению экспертов, после решения властей об открытии купального сезона цены на размещение в Анапе начнут расти. Пока же проживание в местных отелях остается дешевле, чем в Крыму.