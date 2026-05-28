Больше трети пляжей в Сочи получили синие флаги

Синие флаги, свидетельствующие о высшей категории в рамках национального стандарта качества, получили 65 из порядка 180 пляжей в Сочи, которые откроются с началом летнего сезона 1 июня. Об этом сообщил журналистам заместитель главы города-курорта Сергей Сомко.

Часть пляжей в Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей.

"Город Сочи уже готов к приему туристов, к летнему сезону. У нас будет открыто порядка 180 пляжей. Основная часть уже готова - весь необходимый сервис, оборудование, спасатели, медперсонал, - сказал Сомко. - Синих флагов у нас 65, мы продолжаем эту работу, увеличили на 15 с прошлого года".

Как отметил Сомко, единовременно пляжи смогут принимать более 300 тыс. туристов, "мы в этом году дополнительно включили в объемы 11 пляжных территорий, это порядка полутора километров". Он напомнил, что протяженность Сочи составляет 96 км. При этом пляжи растянуты на 41 км.

В добровольной федеральной программе классификации пляжей Сочи участвует пятый год. Синие флаги выданы на основании заключения экспертов, аккредитованных Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Они свидетельствуют о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий была утверждена в 2020 году. Классификация пляжей осуществляется по трем категориям. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй - зеленый флаг, третьей - желтый флаг. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. На пляжах, которые прошли классификацию, вывешиваются флаги соответствующего цвета.