Старейшая гостиница Сочи примет постояльцев после реконструкции в 2027 году

Старейшая гостиница Сочи примет постояльцев после реконструкции. Строители вышли на финишную прямую работ, полностью завершить их планируют уже в 2027 году.

Вице-мэр Сочи Евгений Чеботарев напомнил, что грядущим летом главному корпусу «Приморской» исполняется 90 лет. Здание в стиле постконструктивизма построили по проекту ростовских архитекторов Наумычева и Ребайна. Гостиница впервые распахнула свои двери для гостей 17 августа 1936 года. В годы Великой Отечественной войны она была военным госпиталем.

Историческое здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, восстанавливается с ювелирной точностью. Проведен комплекс противоаварийных работ, стены укреплены методом инъектирования специальным раствором. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 500 новых рабочих мест. Открытие обновленной «Приморской» станет одним из ключевых событий в развитии санаторно-курортной инфраструктуры города,

— отметил замглавы курорта.

Для воссоздания поврежденных участков фасадов провели лазерное 3D-сканирование и научно-проектные работы. Это позволило выявить геометрию каждого архитектурного элемента.

Кроме того, на территории комплекса сохранили 60-летние магнолии, для защиты деревьев создали короб из 247 двадцатиметровых железобетонных свай, обустроили системы дренажа и автополива. Состояние деревьев контролируют ученые Субтропического научного центра РАН.

Параллельно специалисты завершают строительство двух 28-этажных корпусов, вписанных в архитектуру прибрежной части Центрального района. На высоте последнего этажа башни соединяет перемычка. Там разместят бассейн. На объекте уже осуществляют внутреннюю отделку, ведется остекление и прокладка инженерных коммуникаций.

В новом гостиничном комплексе будет 650 номеров. Из них 590 — в новых корпусах, еще 62 — в историческом здании. Значительную часть территории займут зоны отдыха, рестораны и бизнес-пространства. Также проект предусматривает строительство трехэтажного подземного паркинга. Прилегающую территорию благоустроят, добавили в пресс-службе администрации Сочи.

