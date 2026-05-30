«Аэрофлот» намерен ввести дополнительные услуги для многодетных пассажиров

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует расширить перечень услуг для многодетных семей на всех этапах путешествия – от оформления билетов до прибытия в пункт назначения, сообщил первый заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. Среди предложений – специальное информационное сопровождение, помощь при прохождении предполетного и паспортного контроля, обновление ассортимента питания для грудных младенцев, а также другие решения, способные сделать перелет более комфортным для семей, приводит слова топ-менеджера РИА «Новости».

По его словам, часть новых инициатив авиакомпания намерена реализовывать совместно с аэропортами по всей маршрутной сети. Для внедрения единых стандартов обслуживания потребуется закрепить базовый перечень услуг на законодательном уровне, добавил Чиханчин.

Сейчас «Аэрофлот» уже предоставляет семьям с детьми приоритет при прохождении предполетного досмотра, паспортного контроля и посадки на рейс. Такие пассажиры получают помощь экипажа на борту, детское питание, люльки, пеленальные столики, дорожные наборы и специальные разделы в мультимедийной системе. Кроме того, в аэропорту Шереметьево в пилотном режиме начала работу отдельная стойка регистрации для многодетных семей, а также организована выдача детских колясок до посадки в самолет.