Привычки и предпочтения: туристы стали богаче и разборчивее

Среднестатистический российский турист, путешествующий внутри страны, за последние 5 лет стал богаче, отправляется в путешествие по субботам и передвигается на автомобиле. Привычки и предпочтения соотечественников проанализировали эксперты «СберАналитики» на основе Big Data.

Согласно их данным, сегодня более половины путешествующих россиян – люди в возрасте 35–55 лет. В 2021 году аналогичную долю занимал сегмент 30–50 лет. То есть большинство активных «странников» своим привычкам за прошедшие годы не изменили.

При этом число туристов старше 55 практически равно молодежи от 17 до 34 лет: 23 и 25% соответственно.

Средний уровень дохода путешествующих по РФ за 5 лет вырос на 52%. Турбизнес это, кстати, заметил и начал переориентироваться на более обеспеченных клиентов, готовых платить больше. В целом россияне в минувшем году потратили в поездках около 2 трлн руб., 70% расчетов были безналичными. Как оказалось, больше всего покупок в путешествиях совершается с 13 до 16 часов. Но, например, в Дагестане пиковый период трат туристов – с 7 до 8 вечера. Что именно приобретается в это время, аналитики не уточняют.

Зато сообщают, что значительно – в 2,5 раза – с 2021 года вырос средний чек на медицинские услуги. К врачам туристы, как правило, обращаются утром. И дороже всего такой визит обходится в Ставропольском крае.

Предполагается, что общий объем трат в текущем году увеличится на 10,5%.

Отмечается, что чаще всего молодежь до 30 лет выбирает для посещения столичные регионы: в тройке лидеров Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Кстати, 5 лет назад на второй строчке этого рейтинга находился Краснодарский край, но теперь он лишь четвертый. Более взрослые путешественники тоже любят эти регионы и именно туда чаще всего возвращаются.

Представители турбизнеса в рамках дискуссий на Трудом Кэмпе неоднократно отмечали: турист устал от пляжного формата отдыха «поел-искупался-выпил» и хочет развиваться. Это подтверждает и статистика: уже более половины россиян (54%) выбирают культурно-познавательный формат и активности на природе.

Добавим, что есть и очевидные выводы. Например, по поводу того, в какие дни российские туристы отправляются в поездку – как правило по субботам, а реже всего – по вторникам.