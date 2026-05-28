В 2026 году в России стали чаще отменять авиарейсы

Количество длительных задержек авиарейсов в России за неполные 5 месяцев 2026 года выросло в среднем в 2 раза, а число отмен – в 4,3 раза, следует из данных компании «АльфаСтрахование», с которыми ознакомился «Коммерсантъ».

Число рейсов с задержкой более чем на час увеличилось в 1,9 раза. Задержки свыше двух часов выросли в 2,1 раза, более трех – в 2,3 раза, свыше четырех – почти в 2,4 раза.

Аналитика охватывает данные 30 российских и более 60 зарубежных авиакомпаний, на которые приходится около 97% пассажиропотока.

Сбои в расписании начались еще зимой на фоне сильных снегопадов, а весной ситуацию осложнили массовые отмены на ближневосточных направлениях. С мая ограничения в работе аэропортов стали практически ежедневными из-за угроз атак БПЛА и временного закрытия воздушного пространства в рамках плана «ковер».

Представители крупных аэропортов-миллионников подтвердили рост числа задержек, однако отметили, что отрасль адаптировалась к новым условиям. По их словам, авиакомпании стали чаще заранее отменять рейсы, которые задерживаются по цепочке, и уведомлять пассажиров, чтобы избежать скопления людей в терминалах. В Минтрансе подчеркнули, что ограничения «стали переноситься легче, чем раньше».

Крупнейшие перевозчики при этом заявляют, что не фиксируют существенного роста отмен внутри собственных программ. В S7 сообщили, что с начала года из-за ограничений по плану «ковер» компания отменила не более 20 рейсов, назвав это «крайней мерой». Там отметили, что в большинстве случаев полеты выполняются с небольшими задержками благодаря удвоению числа резервных самолетов на московской базе.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что оперативно перебронируют билеты и предлагают возврат средств. В «Победе» отметили, что при длительных ограничениях пассажиров стараются перераспределять на ближайшие доступные рейсы.