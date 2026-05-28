Медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в Национальном парке Сочи

"Число появления медведей, ориентированных на жизнь рядом с населенными пунктами и получение пищи из доступных источников, вблизи человека в Национальном парке Сочи неуклонно растет. C 1 января по конец мая 2026 года зафиксировано 150 таких случаев, что в два раза больше аналогичного периода 2025 года. И это только те случаи, которые нам удалось отразить в официальной статистике", - сказал он.

Для уменьшения выходов медведей на территорию курорта "Роза Хутор" заключен меморандум о совместных действиях руководства нацпарка и курорта, отметил эксперт. Курорт инициировал вдали от своей территории закладку фруктового сада для питания медведей. Выполнение всех необходимых требований для закладки сада займет до двух лет, отметил эксперт. Необходимо проведение научно-технического совета, определения локации для посадки, количества саженцев, закупки саженцев и прохождения соответствующего карантина.

"Ожидаемый результат же можно будет получить ориентировочно через 10 лет. Поэтому в первую очередь важно устранить возможность для питания синантропных медведей остатками пищи туристов и населения. Это, в частности, замена всех контейнеров для пищевых отходов на территории нацпарка на герметичные с устойчивыми замками, что не позволит хищникам ощущать запахи пищи и свободно открывать их", - добавил собеседник агентства.

Сочинский национальный парк, основанный в 1983 году, расположен вдоль побережья Черного моря на территории города-курорта Сочи, на северо-западе Большого Кавказа. Это первый национальный парк в России, он является подведомственным учреждением Минприроды РФ. Его площадь составляет 214 тыс. га, из которых 94,1% занято горными лесами. Флора включает более 2,2 тыс. видов. Около 30% видов животных и растений являются реликтовыми, 20% - эндемичными, более 20% занесены в списки различных Красных книг.