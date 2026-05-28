Мошенники рассылают туристам сообщения об отмене брони жилья

Мошенники начали рассылать россиянам, запланировавшим отпуск, фальшивые сообщения об отмене бронирования жилья, вынуждая их в спешке переходить по поддельным ссылкам и вводить данные банковских карт. Об этом ТАСС сообщил эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.
"Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных", - сказал Кучава.
Эксперт отметил, что аферисты также рассылают фишинговые письма с "эксклюзивными скидками".
"Адрес отправителя отличается от настоящего всего одним символом, а ссылка ведет на поддельный сайт, где злоумышленники получают персональные и платежные данные пользователей", - пояснил он.
Собеседник агентства подчеркнул, что в целях безопасности от подобных угроз необходимо строго соблюдать правила цифровой гигиены.
"Важно внимательно проверять URL-адреса сайтов перед вводом любых данных, игнорировать нереалистичные предложения аренды и скачивать мобильные приложения только из официальных магазинов. Главное правило безопасности - вести все переписки, бронирования и финансовые операции исключительно внутри официальных и проверенных платформ, которые гарантируют защиту средств", - добавил Кучава.