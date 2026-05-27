Курорты три дня будут катать детей на канатках за рубль

Горные всесезонные курорты «Ведучи» в Чечне и «Мамисон» в Северной Осетии присоединились к праздничной акции, приуроченной ко Дню защиты детей: с 30 мая по 1 июня билет на канатную дорогу для юных посетителей будет стоить символический 1 рубль.

«Приносим летние теплые новости: с 30 мая по 1 июня канатка для детей — 1 рубль. А для родителей, кому повезло поехать вместе с ними, — минус 50%», — сообщают в администрациях курортов.

На «Мамисоне» за символическую плату можно будет подняться на высоту 2 950 метров, увидеть панораму Кавказского хребта, пройти легкий трекинг и спуститься на самой длинной канатке Северного Кавказа. На главной площади курорта с 12:00 до 15:00 каждый день запланирована детская программа. 31 мая пройдет шоу мыльных пузырей, а 1 июня добавятся мастер-классы и представление.

На «Ведучи» прогулочный билет дает возможность насладиться панорамным видом на хребет Данедук, покататься на высокогорных качелях и прогуляться по живописным маршрутам «Волчья тропа» и «Каменная поляна». В числе развлечений — катание на ватрушках и детский автодром.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что акцию с символической оплатой детского билета на канатки в 1 рубль ко Дню защиты детей проведут на курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии.