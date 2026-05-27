РЖД расширили работу сервиса онлайн-табло в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Теперь подробная информация о движении поездов доступна на 163 вокзалах страны, сообщили в компании.

Ранее такой функционал работал примерно на 70 вокзалах. После обновления пассажиры смогут прямо в приложении заранее проверять номер пути и платформы, а также смотреть нумерацию вагонов перед отправлением.

В РЖД отмечают, что сервис поможет быстрее ориентироваться на вокзалах и оперативно узнавать об изменениях в расписании или отправлении поездов.

Кроме того, пользователи Android начали получать дополнительные уведомления о рейсах дальнего следования. Сообщения приходят за 60 и 30 минут до отправления состава, а также при смене пути.

Функция работает для пассажиров, которые купили билеты через приложение. Чтобы получать уведомления, необходимо разрешить их отправку в настройках смартфона.

В последние годы РЖД активно переводит часть сервисов в цифровой формат. Через приложение пассажиры уже могут покупать билеты, отслеживать расписание, оформлять возвраты и получать информацию о пересадках и поездках в режиме реального времени.