Спрос россиян на летние туры продолжает снижаться

Российские путешественники сокращают свои поездки по стране, спрос на летние туры снижается на 4,9%, рассказал глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Это связано с инфраструктурными ограничениями, а также ростом зарубежных поездок на фоне укрепления рубля. Китай, например, на фоне безвиза стал страной, куда россияне готовы возвращаться.

© Российская Газета

"Самая главная тенденция - это охлаждение спроса на рынке, которое началось еще в прошлом году. Спрос на летние туры снижается на 4,9%. В эти же даты в прошлом году относительно 2024 года внутренний туризм показывал рост на 9,8%", - рассказывает Уманский.

Глава РСТ отмечает, что к таким показателям надо относиться спокойно, ведь это естественная коррекция после нескольких лет бурного роста. Первой причиной таких показателей он называет ограничения инфраструктуры - компании не успевают строить объекты размещения. Второй момент - это конкуренция с зарубежными направлениями. Из-за укрепления рубля предложения других стран становятся для российских туристов более привлекательными.

Среди российских регионов в топы на лето входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Ставропольский край. Как отмечает Уманский, в этом году десятку самых популярных регионов покинул Дагестан, при этом Краснодарский край и Крым показывают рост в два раза.

Стабильный рост турпотока показывают регионы, куда путешествия планируются заранее, говорит Уманский. Снижение происходит за счет спонтанных поездок.

При этом средняя стоимость проживания в отеле в стране выросла меньше инфляции - на 3,5%, до 11 295 рублей. В ряде регионов, например, в Архангельске, Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области, КЧР, Ленинградской области, Калмыкии, Якутии, Чечне и Тульской области, и вовсе снизилась.

Несмотря на то что большинство путешественников предпочитают отели (около 62%), активно в стране развивается и посуточная аренда жилья (квартиры и апартаменты), рассказывает CEO "Яндекс Путешествия" Евгений Абрамзон. Средняя цена за ночь в альтернативных средствах размещения ниже - всего 6,5 тыс. рублей за ночь. Другой тренд - это санатории, которые выросли на 31%. И дело не в интересе к самому лечению: некоторые едут туда просто за спокойным отдыхом.

Генеральный директор компании "Диал" Татьяна Иванова отмечает, что у родителей меняются тренды в детском отдыхе - приоритетными параметрами при выборе лагеря становятся безопасность, доступность и инфраструктура. Хотя основным мотивом для покупки путевки остается желание оторвать ребенка от экрана смартфона, отмечает она.

Среди зарубежных направлений лидирует Турция, на втором месте Таиланд, который уже перегружен, поэтому путешественники начали выбирать другие страны, говорит гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Этот турпоток перераспределился в том числе во Вьетнам. По словам Мурадяна, это связано и с ростом программ от туроператоров, а также с дешевым пребыванием в стране. Жить во Вьетнаме на 20-30% дешевле, чем в Таиланде. Туристы из России также активно едут в Египет и на Мальдивы. По количеству поездок на острова россияне уступают только китайцам.

Благодаря безвизу в топы вошел и Китай. С одной стороны, страна предлагает пляжный отдых на острове Хайнань. С другой - материковый Китай удивил тем, что туристы туда возвращаются для изучения страны от провинции к провинции, говорит Мурадян.