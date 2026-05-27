Депутаты предложили создать для туристов приложение с картой бомбоубежищ

Приложение для туристов, которое будет информировать о местоположении укрытий и порядке действий при ЧС, может появиться в России. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Наталья Костенко.

© tourdom.ru

По ее словам, меры безопасности в курортных зонах страны принимаются, однако существующих решений недостаточно либо они работают неэффективно. На фоне текущей ситуации фиксируются жалобы граждан, связанные с системой оповещения о ракетной и беспилотной опасности.

Наталья Костенко привела пример, когда сообщения о возможной угрозе распространяются на весь регион, включая разные населенные пункты Кубани, в том числе Сочи, Геленджик, Темрюк и Краснодар, даже если опасность касается лишь локального района.

Депутат отметила, что это вызывает у людей тревогу и непонимание уровня реальной угрозы, поэтому необходима более точная система оповещения с использованием возможностей ГЛОНАСС.

Также парламентарий подчеркнула, что важно не только сообщать о факте опасности, но и давать понятные инструкции о действиях граждан. Вопрос создания информационного приложения для туристов может быть проработан в течение текущего туристического сезона.