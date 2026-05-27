Из городов — в горы: где туриста зовут не в отель, а в гости

Северный Кавказ все чаще привлекает туристов возможностью прочувствовать на себе ритм местной жизни — остановиться в сельском доме, попробовать домашнюю кухню, провести вечер за разговорами с хозяевами и увидеть регион не как открытку, а изнутри. Именно на этом запросе сегодня стремительно растет агротуризм.

По данным Корпорации МСП, с начала 2026 года каждое пятое малое и среднее предприятие в сфере гостеприимства в России зарегистрировано в сельской местности. Почти половина из 430 новых МСП в сфере сельского туризма приходится на Алтай, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию и Краснодарский край.

Из городов — в горы

Если раньше поездка на ферму была лишь остановкой по дороге к курорту, то теперь такие места становятся самостоятельной целью путешествия. Как отмечает управляющий директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Евгений Приходько, туристу уже недостаточно «домика в горах». Люди хотят участвовать в приготовлении сыра, ухаживать за животными, собирать урожай и знакомиться с местной культурой.

СКФО, по словам эксперта, может удовлетворить такой спрос. По данным РСХБ, спрос на сельский туризм на Северном Кавказе за январь — апрель 2026 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек достиг 12,5 тыс. рублей — туристы готовы платить не только за проживание, но и за впечатления.

Рост интереса фиксируют и туристические сервисы. Так, около 30% пользователей Tripster, бронирующих экскурсии, выбирают отдых на сельских территориях Северного Кавказа.

Туризм впечатлений вместо туризма «галочек»

Сегодня сельский туризм на Кавказе — это сочетание природы, гастрономии и локальной культуры. Маршруты включают высокогорные села, этнотуры, джип-поездки по аулам, винодельни, сыроварни и фермерские хозяйства.

Особенно популярны, по данным Tripster, гастрономические поездки, где путешествия по природным локациям сочетаются с домашними обедами, мастер-классами и рассказами о традициях региона.

— Кавказская кухня постепенно становится самостоятельным поводом для путешествия. Осетинские пироги, хычины, чуду, урбеч, домашние сыры и горный чай привлекают туристов не меньше, чем природные достопримечательности, — отмечают в сервисе.

Где спрос растет быстрее всего

В пятерку регионов-лидеров в 2025—2026 годах, по оценке РСХБ на основе данных платформы «Свое за городом», вошли Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Ставропольский край.

Особенно заметен рост в Карачаево-Черкесии. По данным Tripster, экскурсионный спрос в апреле 2026 года вырос на 43% по сравнению с апрелем прошлого года. Летом туристы посещают фермерские хозяйства и небольшие семейные производства, зимой совмещают отдых в Архызе с поездками на экофермы.

В Кабардино-Балкарии сельский туризм тесно связан с природным и экологическим отдыхом. Популярны поездки в Приэльбрусье, высокогорные села, конные прогулки и гастрономические маршруты.

— В апреле 2026 года спрос на экскурсии в Приэльбрусье вырос на 82% по сравнению с апрелем 2025 года. Ожидаем дальнейший рост летом, — сообщили в Tripster.

Северная Осетия (+8% по данным сервиса) делает ставку на гастрономию и короткие маршруты выходного дня. Туристов привлекают сыроварни, конные хозяйства, этнотуры, а также Даргавс, Дигория и Куртатинское ущелье.

Лавандовые поля, альпаки и «домики хоббитов»

Ставропольский край пошел по другому пути: здесь агротуризм становится более событийным и визуальным. Путешественники едут на лавандовые поля, винодельни, дегустации, пикники и в клубничные хозяйства.

Как отмечают в туроператоре «Алеан», интерес у туристов вызывают и фермерские площадки. В качестве примера там приводят хозяйство «Бахча Пономаревых», где можно увидеть альпак, коз и верблюда, попробовать местные продукты и устроить фотосессию среди лавандовых или маковых полей.

Популярностью пользуются и площадки формата загородного отдыха. Например, DEER FARM с «домиками хоббитов», оленьей фермой и спа-комплексом.

Дагестан и Чечня: новый взгляд на Кавказ

В Дагестане туристы едут не только в горы, но и на виноградники, пасеки, сыроварни и форелевые фермы. Развитие направления поддерживается в том числе федеральными грантами: в 2026 году в республике планируют запустить семь новых фермерских проектов с туристической инфраструктурой.

Новые площадки появятся в Буйнакском, Гунибском, Акушинском, Кумторкалинском, Хасавюртовском, Хунзахском и Табасаранском районах.

— Именно Дагестан в последние годы сформировал современный туристический образ Кавказа — с высокогорными аулами, серпантинами, джип-турами и национальной кухней. Наиболее востребованы экскурсии в Гамсутль, Чох, Гуниб и Хунзах. Единственное, в этом году республика серьезно пострадала от наводнений, поэтому мы видим спад спроса, — сообщают в Tripster.

Набирает обороты агротуризм и в Чечне. В поездки по горным районам все чаще включают чаепития, мастер-классы по приготовлению традиционных блюд и посещение фермерских хозяйств.

Кавказ меняет саму идею отдыха

Северный Кавказ постепенно перестает быть только территорией «больших видов». Теперь путешествие сюда строится вокруг атмосферы и локального опыта — общения, кухни, сельского уклада и неспешного ритма жизни.

Эксперты уверены, что спрос на сельский и гастрономический туризм в регионе продолжит расти. Для Кавказа это не только туристический тренд, но и возможность развивать малый бизнес и семейные хозяйства.