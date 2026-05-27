Анапа готовится принять 3 млн отдыхающих

Анапа планирует принять рекордное количество гостей в наступающем летнем сезоне: по прогнозам аналитиков, на кубанский курорт приедут не менее 3 миллионов туристов. Вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» России Алексан Мкртчян, в комментарии «Комерсантъ» связывает такой мощный скачок популярности со снятием запрета на купание, который начнет действовать с 1 июня 2026 года.

В прошлом году из-за ограничений город потерял около половины турпотока — полтора миллиона человек предпочли уехать в Сочи, однако сейчас эксперты прогнозируют их массовое возвращение. На фоне грядущего открытия пляжного сезона и привлекательной ценовой политики уровень предварительного бронирования в местных гостиницах и здравницах уже подскочил на 10% по сравнению с прошлым годом.

Важным фактором в пользу Анапы остается экономическая выгода. Несмотря на то, что за год ценники на проживание на курорте выросли в среднем на 20%, местный отдых все равно обходится примерно на четверть дешевле, чем в Сочи при аналогичном уровне сервиса. Разница в стоимости за десятидневный семейный отпуск в четырехзвездочном отеле может достигать 70 тысяч рублей На текущий момент недельный тур на двоих по системе «все включено» в бюджетном сегменте стартует от 60 тысяч рублей, в то время как за премиальный отдых придется отдать от 200 тысяч рублей. При сохранении текущей динамики общие годовые показатели Анапы продемонстрируют 50-процентный рост относительно провального прошлого сезона.

