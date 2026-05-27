В Анапе продолжают восстанавливать пляжи к летнему сезону

На пляжах Анапы продолжаются работы по подготовке побережья к летнему сезону. Специалисты просушивают, просеивают и выравнивают песок, который ранее завезли на курорт после восстановительных работ, сообщил директор АО «Курорты Анапы» Николай Заливин.

Сейчас основная техника работает на участке от лаундж-зоны Центрального пляжа до реки Анапки. Если позволит погода, аналогичные работы начнут и на территории от Лечебного пляжа до этой зоны.

Параллельно специалисты проводят аэрацию и просушку песка на участке от Анапки в сторону отеля «Пляжный поселок». После завершения обработки территорию дополнительно выровняют.

Работы продолжаются практически по всему побережью курорта. В районе санатория «Рябинушка», Межсанаторного проезда и детского лагеря «Юбилейный» завершается завоз нового песка. Дополнительные объемы также доставляют в район реки Можепсин.

Подготовка началась и возле отеля «Карудо». Там предстоит привести в порядок последние примерно 1,5 км береговой линии, где в ближайшее время тоже планируют провести отсыпку.

После прошлогодних ограничений и восстановительных работ власти Анапы рассчитывают полноценно подготовить основные пляжи к летнему сезону 2026 года.