На турмаршруте по «Самарской Луке» можно посетить место отдыха бурлаков на Волге

В Самарской области Волга делает большой крюк, огибая Жигулевские горы. Здесь находится нацпарк "Самарская Лука" - уникальный уголок с краснокнижными растениями и животными.

В парке - несколько турмаршрутов. Один из них проходит по селу Ширяево к Поповой горе. С нее открывается потрясающий вид на Волгу, Царев курган и село, где Илья Репин писал эскизы к "Бурлакам на Волге". Тогда здесь было место короткого отдыха бурлаков. В селе есть музей Репина - в доме, где он жил с друзьями.

Пройти по тропе "Попова гора" сможет любой. Подъем по асфальтовой дороге займет не более часа. А самые красивые виды с горы открываются с мая по октябрь. На вершине есть памятник - "Летящий барс". Он связан с историей Волжской Булгарии - древнего государства. Здесь проходила его южная граница. Бронзовая скульптура крылатого барса - символ древних булгарских племен. Он считался божеством плодородия и покровителем детей. У монумента - стенд с картой и краткой историей Волжской Булгарии.

На спуске с горы есть штольни, вырубленные в склоне. Здесь с середины XIX века добывали камень и известняк. Сегодня там обитают колонии летучих мышей - более 33 тысяч особей, включая краснокнижных. На них можно посмотреть. Но не рекомендуют делать это с ноября по апрель, чтобы не беспокоить зимующих мышей.

Как добраться до этих мест? На автобусе из Самары до Жигулевска и далее до Ширяево на местном транспорте. Можно по реке на теплоходе или скоростном "Валдае" с речного вокзала Самары, или с пристани порта в Тольятти. Еще вариант - на авто по трассе М5, свернув с нее на село Зольное.

