На Байкале закрыли популярный туристический маршрут

В Иркутской области временно закрыли для туристов маршрут Кругобайкальской железной дороги в Прибайкальском национальном парке. Ограничения ввели из-за массового выхода медведей, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В администрации нацпарка пояснили, что весной животные активно спускаются к берегу Байкала и железнодорожным путям в поисках первой травы. Чаще всего к туристическим тропам выходят молодые самцы, поведение которых может быть непредсказуемым.

По данным специалистов, на учетном маршруте протяженностью около 70 км сейчас насчитали 39 медведей. Это самый высокий показатель за последние 8 лет наблюдений. Среди них восемь одиночных взрослых особей и более 30 самок с медвежатами.

Накануне в Иркутской области также зарегистрировали несколько случаев выхода хищников к людям. Медведей замечали рядом с дорогами и на приусадебных участках.

Кругобайкальская железная дорога считается одним из самых известных туристических маршрутов на Байкале. Путешественников привлекают старинные тоннели, каменные виадуки и виды на озеро. Летом туда приезжают тысячи туристов, в том числе иностранцы.

Прибайкальский национальный парк тянется вдоль побережья Байкала почти на 470 км и считается самым протяженным национальным парком России. В прошлом году его посетили путешественники из 95 стран.