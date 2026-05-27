На космодром Восточный открыли авиамаршрут для туристов

В Амурской области запустили первый туристический авиамаршрут на космодром Восточный. Теперь дорога туда и обратно занимает два часа вместо шести на автобусе.

«Мы сделали это – открыли маршрут на космодром Восточный. Это первый в истории России туристический маршрут авиации общего назначения с посадкой на аэродром космодрома Восточный», – сообщила ТАСС пилот-инструктор, руководитель проекта Лариса Касьян.

Ранее космодром могли посещать только организованные группы на автобусах – дорога в обе стороны занимала около шести часов. С запуском авиамаршрута время в пути сократилось до двух часов. Как отмечают организаторы, это позволяет туристам увидеть больше объектов за короткое время.

Вылеты выполняются с взлетно-посадочной полосы авиакомплекса «Чирок», расположенного в 30 километрах от Благовещенска. Первыми авиатуристами стали сами пилоты – они посетили экскурсию в рамках российско-китайского форума «Амурэкспо», который проходил в регионе с 22 по 24 мая.

Касьян добавила, что сейчас ведется разработка маршрутов по области и в другие дальневосточные регионы, однако для запуска полномасштабных авиационных экспедиций потребуется время. Все этапы должны быть тщательно проработаны.

Ранее «ФедералПресс» писал, что первый в этом году пуск ракеты с космодрома Восточный предварительно назначен на 2 сентября, туристы могут посмотреть его своими глазами.