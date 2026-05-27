Дагестан привлекает мусульманских туристов новым маршрутом

В Дагестане создан уникальный туристический маршрут «Салам, Дагестан!», разработанный в соответствии со стандартами «халяль» и нацеленный на привлечение гостей из мусульманских стран. Первый ознакомительный тур, в котором примут участие 25 туроператоров из Центральной Азии и Ближнего Востока, запланирован на июнь. Об этом сообщил министр туризма республики Эмин Мерданов.

Семидневный тур «Салам, Дагестан!» предлагает гармоничное сочетание отдыха на Каспийском побережье и исследования живописных горных районов. Туристы будут размещены в комфортабельных отелях на побережье и в эксклюзивном горном бутик-отеле, а все передвижения обеспечат микроавтобусы повышенной комфортности.

Программа включает посещение знаковых достопримечательностей региона, таких как Сулакский каньон, Хунзахские водопады и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО в Дербенте. Гостей ожидают пикники, морские прогулки, а также увлекательные мастер-классы по исполнению лезгинки и приготовлению аутентичных дагестанских блюд.

«Маршрут полностью адаптирован под нужды мусульманских туристов, - пояснили в министерстве. - Во всех ресторанах предусмотрено исключительно халяльное питание. Благодаря тому, что около 95 процентов населения Дагестана исповедуют ислам и на территории республики действует более полутора тысяч мечетей, путешественники могут без затруднений соблюдать график молитв. Программа носит семейный и этнографический характер и исключает любые формы досуга, не соответствующие исламским нормам. Гости размещаются в гостиницах общего типа, а соответствие халяль-концепции обеспечивается за счет организации питания, культурной программы и общей атмосферы пребывания».

Привлекательность данного направления для Дагестана обусловлена удобной логистикой благодаря регулярным рейсам из Дубая, Стамбула и Медины в аэропорт Махачкалы. Кроме того, гости попадают в среду, близкую им по религиозным и культурным традициям, где ценятся гостеприимство и уважение к путешественникам.

Халяльный туризм набирает популярность во многих странах, предлагая размещение в отелях без алкоголя, халяльное питание и раздельные зоны для мужчин и женщин в инфраструктуре.

Несмотря на то, что в 2025 году Дагестан принял около двух миллионов туристов, полноценное развитие халяльного туризма в регионе пока находится на начальной стадии. Хотя были предприняты попытки унифицировать этот сегмент рынка, некоторые эксперты считают его пока недостаточно развитым для строительства отдельных халяльных объектов.

По словам руководителя туристической компании Руслана Магомедова, уже существуют небольшие гостиницы, где запрещены курение и алкоголь, не используются свиные продукты, а постояльцам предоставляются молитвенные коврики. Однако в крупных отелях, из-за отсутствия высокого спроса, пока не реализовано разделение зон по половому признаку, соответствующее стандартам халяльного туризма.