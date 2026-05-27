Сколько туристов в России снимают квартиры и дома посуточно

Частные форматы размещения - посуточную аренду квартир и домов - выбирает 47% туристов при поездках по России, тогда как отельный сектор составляет 37% в этой статистике. Такими данными с журналистами поделилась коммерческий директор платформы "Авито Путешествия" Владислава Сакина.

"Частный сектор продолжает с довольно большим отрывом лидировать при выборе жилья в поездке. Понятно, что есть люди, которые останавливаются у семьи, у друзей, в хостелах и так далее, но между отельным и частным сектором все еще есть довольно существенный разрыв. Это связано, во-первых, с тем, что отельный сегмент в некоторых регионах довольно дорогостоящий, и за те же деньги в частном секторе можно найти лучшие условия проживания. И вторая история связана с тем, что особенно высокий сезон, а Владивосток - это высокосезонный регион, занятость объектов размещения и отелей достигается довольно быстро. В то время как частный сектор продолжает предлагать различные варианты", - сказала Сакина.

По сведениям платформы, 24% путешествующих по России людей останавливаются у родственников. еще 13% - у друзей. Хостелы выбирают 9% туристов.

В пресс-службе компании добавляют, что плотный календарь международных событий в 2026 году стал одним из драйверов локального рынка посуточной аренды в Приморье. В 2026 году владельцы квартир и апартаментов снова могут рассчитывать на высокую загрузку во время Восточного экономического форума (ВЭФ), Тихоокеанского туристского форума, международного кинофестиваля "Меридианы Тихого".