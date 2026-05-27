В Приморье туристические объекты обязали сделать доступными для инвалидов

Как пояснил председатель профильного комитета Всеволод Романов, это сделано для развития инклюзивного туризма в регионе. Новые объекты уже проектируются с учетом доступности, а частные гостиницы могут получать субсидии при создании условий для маломобильных посетителей.

Законодательное собрание Приморского края приняло поправки в региональные законы «Об основах туристской деятельности» и «О социальной защите инвалидов». Изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2026 года, направлены на приведение краевых норм в соответствие с обновлённым федеральным законодательством.

Как сообщает информационное агентствоРИА VladNews, теперь в перечень объектов, где необходимо обеспечить беспрепятственный доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья, официально включены объекты туристской индустрии. Ранее требования распространялись только на социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

Председатель комитета по социальной политике Всеволод Романов пояснил, что Приморье укрепляет статус одного из ведущих туристических центров Дальнего Востока, поэтому развитие инклюзивного туризма становится приоритетом. В региональном министерстве уточнили, что все новые краевые и муниципальные туристские объекты уже проектируются с учётом потребностей маломобильных граждан. Для частных гостиниц и мест отдыха наличие доступной среды является обязательным условием для получения субсидий из краевого бюджета.

