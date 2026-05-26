Гостевым домам могут вернуть низкие тарифы на коммуналку

Проект постановления о льготных тарифах на электроэнергию для гостевых домов завершил стадию публичного обсуждения. Документ предполагает, что объекты, включенные в реестр классифицированных средств размещения и участвующие в эксперименте по легализации гостевых домов, смогут оплачивать электричество по тарифам для населения, а не как коммерческие объекты.

Изменения предлагается внести в постановление правительства № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В пояснительной записке говорится, что инициатива поможет развитию туристической индустрии и поддержке малого бизнеса в сфере гостеприимства.

Однако перспективы принятия проекта пока остаются неопределенными. Как рассказал TourDom.ru основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, рабочая группа по энергетике уже дала отрицательное заключение.

«Позиция ресурсных компаний строится на том, что деятельность гостевых домов является предпринимательской и близка к услугам мини-гостиниц, поэтому применять к ним тарифы как для населения нельзя», – пояснил он.

По словам эксперта, обсуждаются и компромиссные варианты, например установка отдельных счетчиков для помещений, сдаваемых туристам. Кроме того, противники инициативы считают, что выпадающие доходы энергокомпаний в итоге будут переложены на остальных потребителей через рост тарифов.

Проблема тарифов для гостевых домов на повестке уже не первый год. Если раньше владельцы таких объектов платили как население, то сейчас ресурсоснабжающие организации все чаще переводят их на тарифы для бизнеса, которые могут быть в несколько раз выше. В судах решения нередко принимаются в пользу энергетиков, а доказательствами предпринимательской деятельности становятся даже объявления о сдаче жилья в соцсетях.

Напомним, в апреле председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявлял, что владельцам гостевых домов, участвующим в эксперименте, планируют сохранить тарифы на электроэнергию для индивидуального пользования. Тогда депутат говорил, что согласование решения займет несколько месяцев.