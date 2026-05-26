Как отразится на ценах открытие купального сезона в Анапе

После решения открыть купальный сезон в Анапе с 1 июня цены на размещение в местных отелях, вероятно, начнут расти и приблизятся к уровню Крыма, считают эксперты. Редакция TourDom.ru сравнила стоимость недельного отдыха для двоих с 6 по 13 июня в популярных отелях на двух курортах Черноморского побережья.

Среди бюджетных вариантов в Анапе – Sunclub Resort & Spa 3* на Пионерском проспекте (бывший пансионат «Фея-3»), расположенный на второй линии от моря. Неделя проживания с полным пансионом по системе «шведский стол» обойдется в 57 тыс. руб.

При этом трехзвездочные отели Крыма стоят дороже. Например, размещение в «Атлантик» в Феодосии с 6 по 13 июня предлагается за 69 тыс. руб., а в отеле «Морской» в Большой Алуште – за 67 тыс. с трехразовым питанием.

Отель MoreLeto 4* в центре Анапы предлагает отдых по системе «ультра все включено» по цене от 102 тыс. руб. за неделю. В Miracleon Fioleto 4* в Витязево стоимость размещения начинается от 132 тыс. за номер «дельта стандарт» на all inclusive. Более доступный вариант – «Гранд Сапфир» 4* на Пионерском проспекте: неделя проживания для двоих стоит около 60 тыс., но в цену включен только полупансион.

Крымские отели категории 4* в целом также обходятся дороже, чем в Анапе, особенно если обратить внимание на тип питания. Так, спа-отель «Ливадийский» можно забронировать на неделю с завтраками за 70 тыс. руб, а с трехразовым питанием – за 98 тыс. В гостинице «Ялта-Интурист» стандартный номер с завтраками стоит от 116 тыс. руб.

Среди 5* отелей Анапы можно выбрать «Гранд Отель Анапа» (от 164 тыс. руб.) и «Город Mira Family Resort & Spa Miracleon» (от 155 тыс. руб. за неделю). Оба комплекса работают по системе «ультра все включено» и располагают подогреваемыми бассейнами.

Премиальные отели Крыма не всегда дороже анапских. Например, неделя проживания с полным пансионом в Palmira Palace Resort & Spa 5* стоит около 170 тыс. руб., а отдых по системе «все включено» в севастопольском «Аквамарине» 5* – от 143 тыс. руб.

Ранее «ТурДом» писал, что интерес к отдыху в Анапе заметно увеличился еще в апреле, когда чиновники посчитали, что пляжи могут быть открыты летом.