«От дома до вагона»: РЖД протестируют сервис доставки багажа

РЖД протестируют сервис доставки багажа от дома пассажира до поезда

ТАСС

"Российские железные дороги" (РЖД) до конца 2026 года протестируют сервис доставки багажа от дома до поезда на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга, сообщили в холдинге.

"До конца текущего года планируется запустить:… Тестирование сервиса доставки багажа "от дома до вагона" с партнерскими сервисами такси на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

Ранее заместитель гендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД прорабатывают запуск сервиса онлайн-заказа встречи пассажиров и доставки багажа непосредственно к поезду.