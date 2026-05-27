«От дома до вагона»: РЖД протестируют сервис доставки багажа

"Российские железные дороги" (РЖД) до конца 2026 года протестируют сервис доставки багажа от дома до поезда на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга, сообщили в холдинге.

"До конца текущего года планируется запустить:… Тестирование сервиса доставки багажа "от дома до вагона" с партнерскими сервисами такси на Ленинградском вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга", - сказано в сообщении.

Ранее заместитель гендиректора компании Иван Колесников сообщал, что РЖД прорабатывают запуск сервиса онлайн-заказа встречи пассажиров и доставки багажа непосредственно к поезду.