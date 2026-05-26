Между Калининградом и Зеленоградском летом запустят сдвоенные «Ласточки»

С 6 июня на маршруте Калининград – Зеленоградск по выходным и праздничным дням начнут курсировать сдвоенные «Ласточки». Об этом сообщила Калининградская пригородная пассажирская компания.

На линию выведут десятивагонные составы, которые будут выполнять несколько рейсов в течение дня. Такое решение приняли из-за традиционного роста пассажиропотока летом, когда жители и туристы массово едут на побережье Балтийского моря.

Первый и последний рейсы с Южного вокзала будут ходить в рамках проекта «Морской экспресс». Из Калининграда поезда отправятся в 11:12, а также в 13:21, 15:22 и 17:23 с Северного вокзала.

Обратно из Зеленоградска составы будут уходить в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. По пути предусмотрена остановка на станции Кутузово-Новое.

В компании рассчитывают, что увеличение числа вагонов поможет снизить нагрузку на пригородное сообщение в самые загруженные дни сезона.

Зеленоградск остается одним из самых популярных морских курортов Калининградской области. Летом туда ежедневно отправляются тысячи пассажиров, а обычные электрички в жаркие выходные часто оказываются переполнены.