Глэмпинг-парк за 800 000 000 рублей построят в Нижнем Новгороде

Новую концепцию глэмпинга на Гребном канале разработали в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании совета по земельным и имущественным отношениям.

ООО «Комплексные информационные технологии» планирует построить круглогодичный туристско-рекреационный комплекс на полуострове Печерские пески. Ранее совет одобрил заявку на выделение компании участка площадью в 46 тысяч квадратных метров, но сейчас территорию увеличили до 114 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект также вырос: с 500 млн рублей до 800 млн рублей.