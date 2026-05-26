Где россияне собираются отдыхать в июне

Санкт‑Петербург лидирует среди направлений для бронирования туристического жилья на июньские праздники: на долю города приходится 16% всех подобных бронирований в России. Привлекательность северной столицы в начале лета обусловлена сезоном белых ночей и богатым выбором мероприятий, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аналитиков Bronevik.com.

Эксперты отмечают, что многие туристы планируют поездки не на начало, а на середину июня. Все из-за завершения Петербургского международного экономического форума - город перестает быть площадкой для бизнес-встреч.

Москва расположилась на второй строчке рейтинга популярности с 8% от общего числа бронирований, а тройку лидеров замыкает Нижний Новгород с долей в 4%. В числе десяти самых востребованных туристических направлений также оказались Новосибирск и Казань (каждое по 3% бронирований), Ярославль и Тула (по 2%), а также Екатеринбург, Сочи и Калининград - на каждый из этих городов приходится по 1% бронирований.

Люди при выборе жилья предпочитают бюджетные версии. Больше всего бронирований (41%) приходится на средства размещения без звезд, где средняя стоимость ночи составляет 5,5 тысячи рублей. Трехзвездочные отели выбрали 27% туристов, где средний чек составляет 6,8 тысячи рублей, а четырехзвездочные - 20% (11,4 тысячи рублей за ночь). Менее популярны варианты категории 1-2 звезды (7% бронирований при средней цене 4,2 тысячи рублей за ночь) и пятизвездочные гостиницы, которые предпочли лишь 4% россиян (18,9 тысячи рублей за ночь).

Средняя цена за ночь при раннем бронировании туристического жилья по России на июньские праздники достигла 7,9 тысячи рублей, что на 7% выше показателя прошлого года. При этом общее число бронирований отелей на эти даты снизилось на 17% за год. Одна из причин сдержанного спроса - сокращение продолжительности праздничных дней: в 2026 году россияне отдыхают лишь три дня подряд (с 12 по 14 июня), тогда как в прошлом году праздничный период длился четыре дня.