В Гатчине появился первый маршрут промышленного туризма

В городе Гатчине - столице Ленинградской области - запустили первый комбинированный маршрут промышленного туризма. Побывать на производствах можно в рамках программы промтуризма "Крутая локация".

Гостей начали принимать заводы "СЭЗЭМ", на котором роботы помогают делать электромоноблоки, и "Петрокон", где выпускают алюминиевый профиль для поездов и самолетов.

Из производственного цеха можно направиться на место, где когда-то появился первый военный аэродром России, а сегодня представлены самолеты и вертолеты прошлых лет. Однодневный тур завершится в Приоратском дворце конца XVIII века - объекте культурного наследия федерального значения.