Снижены штрафы для гостиниц за ошибки при регистрации гостей

Госдума приняла в третьем чтении закон о снижении штрафов для владельцев гостиниц за нарушения правил миграционного и регистрационного учета гостей. Документ подготовило правительство России.

Поправки меняют действующие нормы КоАП и вводят для гостиничного бизнеса отдельную систему штрафов. Сейчас юридическим лицам за нарушения могут назначать санкции до 500 тыс. руб. по миграционным статьям и до 750 тыс. руб. за ошибки при регистрации граждан России.

Авторы инициативы заявили, что действующие суммы создают слишком большую нагрузку для добросовестных участников рынка, особенно для небольших гостиниц и мини-отелей.

По новым правилам за опоздание с подачей сведений о прибытии или выезде иностранного гражданина на один рабочий день гостинице будет грозить штраф от 80 до 100 тыс. руб. За повторное нарушение сумма вырастет до 160–200 тыс. руб.

Если информация поступит с задержкой более чем на 2 рабочих дня, санкции составят от 400 до 500 тыс. руб. Ответственность будет наступать отдельно за каждого иностранного гостя, сведения о котором не передали вовремя.

Для нарушений при регистрации граждан России также вводят отдельные размеры штрафов. Если срок подачи уведомления нарушили на сутки, гостиница может получить предупреждение или штраф от 20 до 30 тыс. руб. За более длительную просрочку предусмотрены санкции до 750 тыс. руб.

Для Москвы и Санкт-Петербурга установлены повышенные штрафы. В этих городах за нарушение сроков уведомления на один день гостиницам грозит до 40 тыс. руб., а за более серьезные просрочки – до 800 тыс. руб.

Индивидуальные предприниматели будут отвечать так же, как юридические лица.