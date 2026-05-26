МЧС одобрило только один общественный пляж на Среднем Урале

Служба спасения Свердловской области завершила проверку береговых зон отдыха перед началом летнего сезона. По информации портала TagilCity.ru со ссылкой на заместителя руководителя регионального ведомства Алексея Морозова, инспекторы получили всего пять деклараций от собственников прибрежных территорий.

Четыре одобренных объекта в Сысерти, Билимбае и на Линевке находятся в границах закрытых коммерческих баз отдыха и санаториев, и только отремонтированный городской пляж Новоуральска остался бесплатным и доступным для всех желающих. Жителям Екатеринбурга ради легального отдыха придется преодолеть расстояние в 83 километра, а жителям Нижнего Тагила необходимо проехать 88 километров.

Несмотря на положительное решение спасателей, полноценный запуск объекта столкнулся с юридическими трудностями. Эксперт областного управления Роспотребнадзора Сергей Гарькуша пояснил, что официальная эксплуатация рекреационных зон невозможна без специального санитарно-эпидемиологического заключения.

На текущий момент ни один балансодержатель свердловских пляжей не обратился за получением этого документа, поэтому купание в неодобренной санитарными врачами воде грозит гражданам серьезными инфекционными заболеваниями.