В центре Сочи закрыли необычную гостиницу

В Сочи суд обязал местного жителя убрать два автобуса, которые он переоборудовал под гостиничные номера и разместил в центре города рядом с морем. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

Как установил суд Центрального района курорта, мужчина оборудовал автобусы местами для сна, санузлами и другими элементами, необходимыми для временного проживания туристов. После этого транспорт поставили на улице Несебрской на муниципальной территории площадью около 100 кв. м.

Никаких документов на использование участка у владельца не было. В прокуратуре заявили, что фактически автобусы использовались как гостиничные объекты, а земля была занята самовольно.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием прекратить деятельность такого мини-отеля. Суд поддержал позицию прокуратуры в полном объеме. Владельца обязали убрать автобусы с территории, освободить участок и привести его в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

