Названы самые мистические места на Байкале

На Байкале есть несколько мест, которые местные жители и туристы считают мистическими. Какие именно — разобралось издание «Комсомольская правда».

На западном берегу озера находится мыс Покойники, который пугает своим названием. По легендам, здесь вымер целый улус, произошло кораблекрушение или рыбаки отравились осетром. Однако на карте 1773 года мыс обозначен как Покойный — от слова «покой», то есть тихая бухта, защищенная от штормов. Со временем название трансформировалось, и к нему притянулись жуткие истории.

Остров Замогой — второй по величине после Ольхона, необитаемый. В конце XIX века сюда свозили прокаженных, оставляя умирать без погребения. В начале 2000-х годов священники отпели умерших и установили на острове крест. Туристы, побывавшие там, иногда жалуются на головные боли и тревожность.

Сарминское ущелье известно сильнейшим ветром сарма. В 1901 году у мыса Кобылья Голова разбились четыре баржи, погибли 176 рыбаков с семьями. В 1902 году шторм налетел на пароход «Александр Невский», капитан обрубил буксируемые баржи, две из них разбились о скалы. Погибли 172 человека. Очевидцы рассказывали, что тела утонувших примерзали к скалам на высоте 12 метров.

Скала Шаманка на Ольхоне — культовое место шаманов. Женщинам раньше запрещалось даже смотреть на нее, мужчины спешивались с коней, чтобы не тревожить духов. Сейчас доступ открыт, но гиды предупреждают: нельзя шуметь, пить алкоголь и лезть наверх. В скале есть сквозная пещера.

Мыс Рытый считается самым аномальным местом. Туда нет дорог, добраться можно только по воде или пешком. Шаманы проводят там обряды. Туристы рассказывают о необъяснимых звуках, резкой смене погоды, ощущении наблюдения, светящихся шарах и вещих снах. Среди местных правил — не забирать камни с берега, не мусорить, делать подношения духам белой пищей, не брать ничего с жертвенников.