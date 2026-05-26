Что посмотреть в Колывани: список главных достопримечательностей

Не только крупные известные города привлекают туристов. Небольшие населенные пункты зачастую отличаются не менее яркой историей и природными красотами. Например, новосибирская Колывань. «ФедералПресс» изучил, что здесь можно посетить и посмотреть, чтобы интересно и с пользой провести время.

Как появилась Колывань

История населенного пункта берет начало в 1713 году, когда был основан Чаусский острог. Изначально он был задуман как военный объект, но спустя менее, чем полвека потребность в обороне здесь отпала, укрепления со временем разрушались и больше не восстанавливались. Зато стали развиваться торговые и ремесленные промыслы, чему способствовало строительство Московско-Сибирского тракта в конце XVIII века.

В 1822 году при образовании Сибирской губернии Чаусский острог получил статус города и герб. Его даже рассматривали как будущий административный центр. Однако вышло иначе – в начале ХХ века на 50 километров южнее через Обь был построен железнодорожный мост, возле которого возник и начал стремительно развиваться Новониколаевск – будущий Новосибирск. Из-за этого Колывань приходит в упадок и в 1924 году его статус переводят в село.

В 1990 году Колывань получила статус исторического поселения. Это неудивительно с учетом культурного значения этого населенного пункта, а также того, что здесь в свое время останавливались известные люди – от декабристов до писателя Антона Чехова.

Рекреационные объекты в Колывани

Парк имени Д. Н. Пичугина

Городской парк в центре Колывани, расположенный на месте бывшей Соборной площади.

Страусиная ферма

В окрестностях посёлка можно увидеть страусов, верблюда, яка и других животных. Подходит для семейного отдыха.

Озеро Каменное

Расположено недалеко от одной из центральных улиц на западе Колывани. Когда-то было популярным местом отдыха, но со временем пришло в упадок

Исторические и культурные объекты в Колывани

Колыванский краеведческий музей

Один из старейших музеев Новосибирской области, основан в 1976 году. Расположен в Доме купца Е. А. Жернакова — памятнике архитектуры регионального значения (здание 1887 года). В экспозиции представлены залы, посвящённые истории Колывани, купечеству, быту крестьян, памяти о войне, развитию района и природе.

Адрес: ул. Карла Маркса, 66

Покровский Александро-Невский женский монастырь

Действующий монастырь, важный духовный центр региона. На территории расположена церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Адрес: ул. Калинина, 22.

Собор Александра Невского

Православный храм, расположенный на территории монастыря.

Адрес: ул. Калинина, 22

Собор Троицы Живоначальной

Первое каменное строение Колывани, заложен в 1861 году на средства купца Кирилла Кривцова.

Адрес: ул. Советская, 34

Дома купцов

В посёлке сохранились дома купцов Кривцова, Кроткова, Култашевых и других. Они являются памятниками архитектуры и частью исторического облика Колывани.

Дом ремёсел «Слобода»

Здесь можно попробовать себя в гончарном деле, увидеть ткацкий станок, поучаствовать в мастер-классе и купить сувениры ручной работы, например, знаменитые колыванские крынки.

Адрес: ул. Ленина, 62