Выяснено, где сильнее всего подорожала аренда жилья для туристов

Посуточная аренда жилья среди популярных у россиян городов для поездок в июне 2026 года сильнее всего подорожала в Краснодаре (+12% год к году) и Нижнем Новгороде (+11%). Об этом говорится в материалах сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Дороже всего аренда из популярных направлений стоит в Зеленоградске - 7 100 рублей за сутки (-3%), в Минске средняя цена составляет 6 450 рублей за сутки (+1%), в Нижнем Новгороде - 6 420 рублей (+11%), в Геленджике - 6 300 рублей (+9%), в Санкт-Петербурге - 6 070 рублей (+1%), в Москве - 5 700 рублей (+3%), в Казани - 5 590 рублей (+5%), в Сочи - 5 490 рублей (0%), в Кисловодске - 4 780 рублей (+7%), в Калининграде - 4 390 рублей (+2%), в Краснодаре - 3 620 рублей (+12%)" - отмечается в материалах.

Средняя стоимость аренды жилья в целом по России в июне увеличилась до 5,21 тыс. рублей за сутки, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем туристы едут в путешествие на пять дней и чаще всего выбирают для проживания квартиры и студии.

Самые частые запросы, по которым люди ищут жилье - территориальное расположение, наличие Wi-Fi, кухни, стиральной машины, кондиционера, возможности размещения с детьми. Также растет популярность бесконтактного заселения.