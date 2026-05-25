Турист отсудил у туроператора почти 700 тыс. рублей

В Курганской области суд обязал туроператора выплатить почти 700 тыс. руб. туристу, чей отдых в Индии сорвался из-за поздно оформленной визы. Компания попыталась оспорить решение, указав, что в задержке документа виноваты иностранные власти.

© tourdom.ru

Как следует из апелляционного определения, житель региона приобрел через турагентство тур в Гоа на двоих стоимостью 415 тыс. руб. В пакет входили перелет, проживание, трансфер, страховка и оформление индийских виз.

Сам турист получил визу вовремя, однако его супруге въездной документ выдали уже после того, как самолет улетел. В результате пара не смогла воспользоваться туром и потребовала вернуть деньги. Компания проигнорировала обращение и клиенты направились в суд.

В апелляционной жалобе указывалось, что документы заявителей были поданы своевременно, а задержка возникла по вине индийских властей. Кроме того, условия аннуляции тура предусматривали удержание 100% фактически понесенных расходов (ФПР), при этом средства уже были перечислены контрагентам. В компании также отметили, что туристы могли перенести поездку, купить новые билеты или заранее оформить страховку от невыезда.

Однако суд пришел к выводу, что визовая поддержка входила в туристический продукт, а значит туроператор несет ответственность за качество этой услуги. Виза должна была быть оформлена в срок, позволяющий туристам воспользоваться поездкой именно в оплаченные даты. А если были риски не успеть получить документ, то туроператор должен был о них предупредить.

Более того, перенос поездки, новые билеты или страховка от невыезда – право туриста, но не обязанность.

Апелляционная инстанция оставила основное решение в силе, однако изменила порядок расчета отдельных выплат. Суд снизил размер процентов за пользование чужими денежными средствами, уточнив период их начисления, но одновременно увеличил размер штрафа, указав, что он должен рассчитываться не только от стоимости тура, но и от присужденных процентов и компенсации морального вреда.

В итоге туроператор должен выплатить туристу 386 тыс. руб. стоимости тура, почти 78 тыс. руб. процентов, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 223 тыс. руб. штрафа по закону о защите прав потребителей. Общая сумма взыскания составила около 693 тыс. руб. Кроме того, проценты продолжат начисляться до момента фактической выплаты долга.

Апелляционное определение вступило в законную силу, однако сторона ответчика вправе обжаловать его в кассационном порядке.