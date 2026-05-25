Поможет ли Анапе решение о купальном сезоне догнать соседние курорты

После того, как в мэрии Анапы подписали постановление о начале купального сезона с 1 июня, курорт продолжит расти в цене. В этом уверены собеседники TourDom.ru.

Интерес к нему заметно увеличился еще в апреле, когда федеральные чиновники посчитали, что пляжи могут быть открыты летом, а теперь новое решение на местах еще раз подтвердило, что сезону быть:

«Сейчас Анапа все равно остается самым дешевым курортом на российском юге, но уверен, за одну-две недели цена дойдет до уровня хотя бы ближайших конкурентов по этому показателю – это Крым, Геленджик. В этот период мы можем ждать рост плюс 5–10%. Тем, кто собирается отдыхать в этом году в Анапе, стоит поторопиться», – считает директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На текущий момент уровень бронирований Анапы, по данным компании, показывает рост в районе 30–40% к тому же периоду 2025 года. Последние новости, по прогнозам, должны поднять его еще пунктов на десять.

«Спрос и был хорошим, и остается таким. С января мы видели оживление. У меня ощущение, что туристы верили в открытие пляжей. И сейчас их вера получила подтверждение».

Ресурс Travelline также фиксирует положительную динамику прямо сейчас. По его данным, в последние две недели туристы бронировали проживание на курорте на 17% чаще, чем в мае 2025-го. Средний ценник вырос на 5% и составил 12,8 тыс. Наибольший прирост в сегменте до 2* – плюс 120%. Цена выросла на 41% в сравнении с прошлогодними тарифами близкими к себестоимости, так как владельцам гостевых домов и небольших отелей нужно было хоть как-то загрузить объекты, чтобы пережить непростое лето. Сейчас средний ценник достиг 7 тыс., что даже выше предложений трешек (6 тыс.) Но и их бронируют почти вдвое чаще прошлогоднего (+91 %).

Отрицательная динамика только в четверках и пятерках. Здесь меньше броней на 13% за последние две недели. А средний ценник прибавил 9% (16,1 тыс.). Впрочем, тут причина в том, что наиболее качественные объекты на побережье в этом году бронировали с начала года, а не прямо перед сезоном. И загрузка все равно будет очень серьезной.

«Еще в апреле у серьезных объектов с "всё включено" с большими мини-клубами, со спа-центрами, с подогреваемыми бассейнами, с детскими горками была на уровне 40%, а сейчас уже все 70%. Более простые варианты загружены сейчас процентов на 35», – говорит руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Напомним: купальный сезон в Анапе открыт на территориях, которые вывели из зоны чрезвычайной ситуации после аварии с танкерами у Керченского пролива. Признаны безопасными пляжи санатория «Высокий берег», детского оздоровительного комплекса «Жемчужина», оздоровительного комплекса «Аврора». Сейчас на курорте продолжают подготовку инфраструктуры к лету и восстановление песчаных территорий.