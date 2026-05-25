В Уфе снова повредили необычный городской памятник

В центре Уфы на улице Мустая Карима неизвестные сломали необычный городской памятник «Клещ Валера». Серебряную фигурку оторвали от каменного основания, рассказал автор проекта, путешественник и популяризатор уральского туризма Олег Чегодаев.

© tourdom.ru

По его словам, инцидент произошел днем в выходные, когда рядом находилось много прохожих. Создатели пока не понимают, было ли это намеренное повреждение или случайность. Пока что «клеща» убрали в мастерскую-магазин «Посольство Уральских гор». Восстановить памятник планируют примерно за неделю.

«Клещ Валера» появился в Уфе в 2020 году и быстро стал одной из самых необычных городских достопримечательностей. Небольшую серебряную фигурку установили как напоминание о правилах безопасности на природе и опасности клещевого энцефалита. По словам Чегодаева, памятник задумывался как способ привлечь внимание к теме экологии и поведения в лесу.

За несколько лет «Клещ Валера» стал популярным у туристов и жителей города. Многие специально приходили фотографироваться с миниатюрной скульптурой, а в соцсетях появились десятки публикаций о необычном памятнике. В выходные возле него регулярно собирались люди.