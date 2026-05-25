Турпоток в Бердянск хотят увеличить до 1,5 млн человек

Туристический поток вырастет в Бердянске Запорожской области до 1,5 млн человек к 2044 году благодаря строительству новых отелей на 1,2 тыс. мест и яхтенной марины. Такой прогноз представили ТАСС в пресс-службе Единого института пространственного планирования (ЕИПП) РФ.

В региональном Министерстве туризма уточнили, что по данным муниципалитетов за 2025 год в Запорожской области побывало 150 тыс. туристов.

"В рамках реализации мероприятий Генерального плана городского округа город Бердянск по развитию туризма предусмотрено размещение гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения на 1 200 номеров, объектов санаторно-курортного назначения вместимостью 5 860 мест, яхтенной марины на 25 мест, что будет способствовать увеличению потока отдыхающих в город-курорт до 1,5 млн человек к 2044 году", - рассказали в ЕИПП РФ.

Общая площадь застройки в рамках указанных мероприятий к 2044 году составит более 200 тыс. кв. м, отметили в институте.

Ранее в организации представили предложения по строительству причала и яхтенной марины в Приморске Запорожской области в рамках комплекса мероприятий по созданию водного туристического маршрута вдоль побережья Азовского моря.