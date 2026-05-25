В Анапе объявили дату официального открытия купального сезона

Власти Анапы объявили о начале купального сезона с 1 июня. Соответствующее постановление подписала мэр курорта Светлана Маслова. Отдых на пляжах официально разрешат до 30 сентября.

Речь идет о территориях, которые вывели из зоны чрезвычайной ситуации после аварии с танкерами у Керченского пролива. В прошлом году часть побережья оказалась под ограничениями из за загрязнения нефтепродуктами, а сезон в Анапе проходил с запретом на полноценный пляжный отдых.

Сейчас на курорте продолжают подготовку инфраструктуры к лету. По словам Масловой, работы уже идут на галечных участках побережья, а также примерно на километре песчаных пляжей, которые ранее признали безопасными для отдыхающих. Там устанавливают навесы, раздевалки, спасательные посты и другое оборудование для туристов.

На остальных песчаных территориях восстановление еще продолжается. Власти сообщили, что специалисты проводят дополнительную отсыпку чистым песком и приводят берег в порядок после последствий ЧС.

Ранее региональные власти и Роспотребнадзор уже сообщали о постепенном возвращении пляжей к работе. По официальным данным, часть прибрежных зон получила санитарные заключения о соответствии требованиям безопасности. Также в Анапе восстановили более 5 км песчаных пляжей.

Анапа остается одним из самых популярных российских курортов для семейного отдыха. Каждый год город принимает миллионы туристов, а песчаные пляжи считаются одной из главных особенностей курорта. После ограничений прошлого сезона местный турбизнес рассчитывает на восстановление спроса летом 2026 года.