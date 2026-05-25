В АТОР прогнозируют рост продажи туров в Анапу

Продажи туров в Анапу могут увеличиться примерно на 40% по сравнению с прошлой неделей после появления новости об открытии пляжей 1 июня. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Туристы и турбизнес давно ждали этой новости. Спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте ранее в этом году уже вырос в среднем по рынку на 30-35% год к году, а у некоторых компаний по отношению к низкой базе прошлого года и кратно. В связи с официальным объявлением об открытии пляжей с 1 июня ожидаем в моменте увеличения продаж туров в Анапу в районе 40% неделя к неделе", - сказал он.

Эксперт отметил, что более половины запланированного объема туров на курорт уже продано. По прогнозу, в 2026 году Анапу могут посетить 3,8-4 млн туристов.

"Напомним, в удачном 2024 году курорт посетили 5,5 млн туристов, в 2025 году - только 3 млн. Полное восстановление турпотока ожидаем в 2027 году", - добавил вице-президент АТОР.

Ранее мэр города-курорта Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон стартует в Анапе 1 июня и продлится до 30 сентября на территориях, исключенных из зоны опасных после ЧС с танкерами у Керченского пролива, соответствующее постановление подписано.