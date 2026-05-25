Новый стандарт экотроп на особо охраняемых территориях может появиться в России

Новый стандарт организации экотроп на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) может появиться в России в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор «Роза Хутор» Константин Нестеров в рамках круглого стола «В поисках равновесия: политика и регулирование в сфере ООПТ», который проходит на курорте по инициативе владельца «Роза Хутор» — компании Интеррос.

«На курорте "Роза Хутор" будут апробироваться технологии обустройства экотроп на разных высотах над уровнем моря — 600, 1100 и 2300 метров. Особенно ответственно для нас найти эффективные решения для обустройства троп в зоне альпики и субальпики, где существует критическая потребность в защите уязвимой природной среды, включая почвы и растительные сообщества. По результатам обустройства маршрутов может быть сформирован новый стандарт обустройства экотроп в России», — отметил Константин Нестеров.

Экотропы будут выполнять разные задачи. На высоте 600 метров появится природно-познавательный маршрут — база для образовательных программ. На высоте 1100 метров планируется создать инклюзивный маршрут, адаптированный для гостей с разным уровнем подготовки, включая людей с инвалидностью в сопровождении. На высоте 2300 метров будет создан активно-туристский оздоровительный маршрут в условиях умеренного высокогорья: разреженный воздух поможет улучшать работу сосудистой системы и повышать выносливость.

Одновременно маршруты станут площадкой для изучения влияния туристического потока на природу. Ученые — специалисты Сочинского национального парка и Научно-технологического университета «Сириус» — будут измерять рекреационную нагрузку, анализировать состояние почв и растительности, степень деградации экосистем, а также оценивать эффективность решений по снижению антропогенного воздействия.

На основе полученных данных специалисты предложат подходы к обустройству туристической инфраструктуры на ООПТ — от покрытия маршрутов и зон отдыха до навигации, систем обращения с отходами и информирования посетителей.

Цель проекта — разработка маршрутов, которые одновременно решают оздоровительные задачи и минимизируют воздействие на экосистемы. Подробная концепция и план научных экспериментов будут представлены осенью.

Круглый стол на «Роза Хутор» организован по предложению Интерроса в партнерстве с «ВНИИ Экология». В дискуссии приняли участие ученые, представители экологического и бизнес-сообщества, Министерства природных ресурсов, профильных комитетов Госдумы и Общественной палаты, а также Росприроднадзора.